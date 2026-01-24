В ДТП в Рязанской области пострадали подросток и еще два человека

По предварительным данным, Ford, за рулем которого находилась молодая женщина, столкнулся с Changan, замедлившимся перед поворотом. От удара Changan отбросило на обочину, а Ford вылетел на полосу встречного движения, где в него врезалась Skoda, ехавшая из Новомичуринска. В результате столкновения задняя часть Ford оказалась на обочине. Все трое пострадавших — женщина-водитель и двое пассажиров Skoda, включая 15-летнего подростка, — были доставлены в Новомичуринскую больницу, написали в материале.

В ДТП под Новомичуринском пострадали подросток и еще два человека. Об этом сообщили в ИД «Пресса».

«Двоим пациентам, в том числе несовершеннолетнему, оказана медицинская помощь, но они отказались от госпитализации. Женщина-водитель находится в состоянии средней тяжести и остается в стационаре», — сообщила главный врач больницы Наталья Черницына.