В ДТП в Рязанской области пострадали подросток и еще два человека
По предварительным данным, Ford, за рулем которого находилась молодая женщина, столкнулся с Changan, замедлившимся перед поворотом. От удара Changan отбросило на обочину, а Ford вылетел на полосу встречного движения, где в него врезалась Skoda, ехавшая из Новомичуринска. В результате столкновения задняя часть Ford оказалась на обочине. Все трое пострадавших — женщина-водитель и двое пассажиров Skoda, включая 15-летнего подростка, — были доставлены в Новомичуринскую больницу, написали в материале.

«Двоим пациентам, в том числе несовершеннолетнему, оказана медицинская помощь, но они отказались от госпитализации. Женщина-водитель находится в состоянии средней тяжести и остается в стационаре», — сообщила главный врач больницы Наталья Черницына.