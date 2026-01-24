Рязанская прокуратура начала проверку из-за жалоб на неубранный снег у кладбища

Прокуратура Рязанского района организовала проверку после публикации РЗН. Инфо о неубранном снеге, из-за которого у рязанцев возникли проблемы с похоронами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 24 января.

В рамках проверки прокуратура даст правовую оценку деятельности должностных лиц муниципалитета на предмет соблюдения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения и надлежащего содержания дорог общего пользования.

Напомним, сообщалось, что в деревне Поленское Рязанского муниципального округа подъезд к местному кладбищу оказался полностью перекрыт сугробами. Жители были вынуждены самостоятельно нанимать технику для расчистки дороги, поскольку, по их словам, участок не обслуживался с прошлого года.

Фото: Топор. Рязань.