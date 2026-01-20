У рязанцев возникли проблемы с похоронами из-за неубранного снега

Жители Рязанской области столкнулись с проблемой при похоронах своих близких из-за неубранного снега. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Со слов жителей Турлатовского сельского поселения, люди вынуждены самостоятельно нанимать технику для очистки дороги к кладбищу, так как снег не убирался с прошлого года. Рязанцы выразили недовольство по поводу состояния подъезда к Поленскому кладбищу, отмечая, что машины не могут подъехать, и людям приходится передвигаться через сугробы по колено.

Фото: Топор. Рязань.