В Рязани на улице Дзержинского произошло второе ДТП за день

В Рязани на улице Дзержинского произошло ДТП. Об этом сообщают в телеграм-канале «Топор. Рязань». Рязанцы отмечают, что это не первая авария на этой улице за сутки. Судя по видеозаписи, пострадавших нет. Ранее рязанцы сообщили о ДТП с участием маршрутки.