Рязанцы сообщили о ДТП с участием маршрутки

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 23 января, на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись маршрутка № 50 и «Тойота». Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.