Рязанцы сообщили о ДТП с участием маршрутки
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 23 января, на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись маршрутка № 50 и «Тойота». Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
Рязанцы сообщили о ДТП с участием маршрутки. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 23 января, на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись маршрутка № 50 и «Тойота».
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено.
Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.