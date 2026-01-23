Рязань
Песков: ВСУ для урегулирования конфликта должны покинуть Донбасс
«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием», — заявил представитель Кремля. Он добавил, что Москва не хочет публично раскрывать детали переговоров по Украине, потому что считает это нецелесообразным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса для урегулирования конфликта. Его слова 23 января передало РИА Новости.

«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва не хочет публично раскрывать детали переговоров по Украине, потому что считает это нецелесообразным.

Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с американской делегацией, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности, экономики и перспективы урегулирования конфликта.

Помимо прочего, стороны пришли к выводу, что без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочный мир.