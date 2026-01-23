Рязань
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
884
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 693
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
950
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 011
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
Президент России Владимир Путин провел встречу с американской делегацией, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности, экономики и перспективы урегулирования конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи в пятницу в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. В состав группы от России вошли представители руководства Минобороны, которые получили от президента конкретные инструкции.

Кроме того, руководители двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф договорились о проведении отдельной встречи в Абу-Даби.

Стороны также пришли к выводу, что без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование. Отмечается, что встреча была направлена в том числе на получение информации об итогах контактов США с Киевом и европейскими странами.

При этом подчеркивается, что Россия продолжит последовательно добиваться целей специальной военной операции.