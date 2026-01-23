Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

Президент России Владимир Путин провел встречу с американской делегацией, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности, экономики и перспективы урегулирования конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи в пятницу в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. В состав группы от России вошли представители руководства Минобороны, которые получили от президента конкретные инструкции.

Кроме того, руководители двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф договорились о проведении отдельной встречи в Абу-Даби.

Стороны также пришли к выводу, что без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование. Отмечается, что встреча была направлена в том числе на получение информации об итогах контактов США с Киевом и европейскими странами.

При этом подчеркивается, что Россия продолжит последовательно добиваться целей специальной военной операции.