В Рязанской области объявили поиски пропавшего в декабре мужчины
С 27 декабря 2025 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост — 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Одежда: черные куртка и штаны, темные кроссовки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52.
В поселке Желтухинский Скопинского района пропал 26-летний Дмитрий Хокконен. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
