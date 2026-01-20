В Рязанской области объявили поиски пропавшего в декабре мужчины

С 27 декабря 2025 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост — 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Одежда: черные куртка и штаны, темные кроссовки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52.