В России цены в кафе и ресторанах могут вырасти из-за нового закона

Отмечается, что с 1 марта 2026-го вся информация в публичном пространстве должна быть на русском языке. По данным Mash, из-за затрат владельцев кафе и ресторанов на новое оформление цены в общепите вырастут минимум на 5%.

По данным Mash, из-за затрат владельцев кафе и ресторанов на новое оформление цены в общепите могут вырасти минимум на 5%. Уточняется, что суммарные расходы на выполнение требований закона могут составить от 10 до 30% от общего дохода заведений.