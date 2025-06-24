Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

Теперь информация для потребителей — вывески, реклама, указатели — должна предоставляться на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Также законом запрещается присвоение звучащих на иностранный манер названий ЖК и микрорайонам. Ранее проект приняла Госдума.