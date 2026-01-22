С начала года диспансеризацию прошли 48,5 тысяч рязанцев

Отмечается, что обследования в 2026 году начали проводиться в медицинских организациях региона в период новогодних праздников для удобства работающего населения. Рязанцам напомнили, что в городе открылся новый центр диспансеризации на улице Крупской. Посетить его могут все жители региона бесплатно и независимо от прикрепления к поликлиникам. На сегодняшний день центр диспансеризации посетило почти 1000 человек. В 2026 году учреждение будет дополнительно оснащено высокотехнологичным рентгеновским оборудованием.

