В Рязани открыли новый центр диспансеризации

Новый центр диспансеризации открыли на улице Крупской, дом № 26/1. На прием могут попасть пациенты из Рязани и области независимо от прикрепления к поликлинике. Предварительная запись не требуется. Центр будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 14:00.

В Рязани открыли новый центр диспансеризации. Об этом 14 января сообщили в соцсетях регионального минздрава.

Новый центр диспансеризации открыли на улице Крупской, дом № 26/1. На прием могут попасть пациенты из Рязани и области независимо от прикрепления к поликлинике. Предварительная запись не требуется.

Центр будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 14:00.

Пациентам доступны следующие услуги:

измерение антропометрических данных (рост, вес, ИМТ, окружность талии);

контроль артериального давления;

анализ уровня холестерина и глюкозы в крови;

оценка сердечно-сосудистого риска;

флюорография;

маммография (для женщин старше 40 лет);

электрокардиография (при первом осмотре и ежегодно с 35 лет);

измерение внутриглазного давления (при первом осмотре и ежегодно с 40 лет);

осмотр акушером-гинекологом (для женщин с 18 лет);

мазок на онкоцитологию (для женщин 18-64 лет раз в три года).

Для пациентов старше 40 лет предусмотрены дополнительные исследования: общий анализ крови, анализ на простат-специфический антиген для мужчин 45-64 лет, эзофагогастродуоденоскопия (в 45 лет), а также исследование кала на скрытую кровь.

Если при обследовании обнаружат признаки хронических заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые или онкологические патологии и др.), врачи направят человека на второй этап диспансеризации для уточнения диагноза и формирования лечения.