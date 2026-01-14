Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 646
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 382
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 462
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 250
В Рязани открыли новый центр диспансеризации. Об этом 14 января сообщили в соцсетях регионального минздрава.

Новый центр диспансеризации открыли на улице Крупской, дом № 26/1. На прием могут попасть пациенты из Рязани и области независимо от прикрепления к поликлинике. Предварительная запись не требуется.

Центр будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 14:00.

Пациентам доступны следующие услуги:

  • измерение антропометрических данных (рост, вес, ИМТ, окружность талии);
  • контроль артериального давления;
  • анализ уровня холестерина и глюкозы в крови;
  • оценка сердечно-сосудистого риска;
  • флюорография;
  • маммография (для женщин старше 40 лет);
  • электрокардиография (при первом осмотре и ежегодно с 35 лет);
  • измерение внутриглазного давления (при первом осмотре и ежегодно с 40 лет);
  • осмотр акушером-гинекологом (для женщин с 18 лет);
  • мазок на онкоцитологию (для женщин 18-64 лет раз в три года).

Для пациентов старше 40 лет предусмотрены дополнительные исследования: общий анализ крови, анализ на простат-специфический антиген для мужчин 45-64 лет, эзофагогастродуоденоскопия (в 45 лет), а также исследование кала на скрытую кровь.

Если при обследовании обнаружат признаки хронических заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые или онкологические патологии и др.), врачи направят человека на второй этап диспансеризации для уточнения диагноза и формирования лечения.

По всем вопросам можно обращаться по телефону:+7 (4912) 26-59-92.