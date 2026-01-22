Подозреваемую в убийстве знакомого рязанку заключили под стражу

62-летнюю женщину заключили под стражу по части 4 статьи 111 УК РФ по ходатайству следователя. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, убийство произошло 18 января 2026 года. 62-летняя подозреваемая и ее 69-летний знакомый на почве алкогольного опьянения поссорились. Фигурантка ударила мужчину ножом. От полученной травмы он скончался.

