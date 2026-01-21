Жительницу Рязанской области подозревают в смертельном ранении знакомого

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 62-летней жительницы Александро-Невского района. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 18 января 2026 года женщина находилась в гостях у своего 69-летнего знакомого. Между ними произошел конфликт на почве употребления алкоголя, в ходе которого подозреваемая ударила мужчину ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Женщину задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.