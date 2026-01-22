ОКР зарегистрировал талисман сборной страны на Олимпиаду-2026

Олимпийский комитет России зарегистрировал талисман национальной сборной на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС. Талисманом стал олимпийский мишка образца Игр 1980 года в Москве.

Олимпийский комитет России зарегистрировал талисман национальной сборной на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Талисманом стал олимпийский мишка образца Игр 1980 года в Москве. Заявку на регистрацию товарного знака ОКР подал в Роспатент в июле 2025 года, а регистрацию завершили в январе 2026 года. Знак зарегистрировали по всем 45 классам международной классификации товаров и услуг, срок действия исключительного права истекает 2 июля 2035 года.

Ранее, 10 декабря, министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил на Олимпийском собрании, что олимпийский мишка станет талисманом сборной на Играх в Италии. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Фото: Олимпийский комитет России.