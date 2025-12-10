Олимпийский Мишка 1980 года станет новым талисманом сборной России

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что талисманом российской олимпийской команды станет Олимпийский Мишка Игр 1980 года в Москве. Он заменит ранее утвержденных в 2019 году «обыкновенного русского кота» и синего «медведя-неваляшку», пишет ТАСС.

По словам Дегтярева, «Мишка» проходит регистрацию как товарный знак в Роспатенте. Новый талисман станет единым образом для всей олимпийской сборной, а форма команды будет поставляться компанией «Боско».

"Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли", — отметил министр.

Фото: ТАСС