В деревне Клепиковского района снова нет света, энергетики назвали причину
Жители деревни Акулово в Клепиковском округе остались без электричества. По словам рязанца, горячая линия сообщила об аварийном отключении, несмотря на умеренную погоду и отсутствие снега. «Россети» пояснили, что перебой вызван технологическим нарушением на линии 10 кВ из-за падения деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП, покрытых льдом после обильных снегопадов. Энергетики уже начали восстановительные работы и поэтапно подключают потребителей. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения.

Жители деревни Акулово в Клепиковском округе остались без электроснабжения. Рязанец рассказал в комментариях под постами губернатора Павла Малкова, что на горячей линии ему сообщили об аварийном отключении, несмотря на отсутствие снегопада и умеренную температуру воздуха.

В ответе на жалобу «Россети» пояснили, что перебой вызван технологическим нарушением на воздушной линии электропередачи 10 кВ. Повреждение произошло из-за падения деревьев, растущих за пределами охранной зоны ЛЭП и покрытых ледяной коркой после обильных снегопадов.

«Бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам, осмотрена значительная часть линии, потребители подключаются последовательно. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения», — написали в ответе.

Позже электроснабжение восстановили в полном объёме.

Напомним, 14 января, рязанцы жаловались на недельное отсутствие электричества в нескольких населенных пунктах Клепиковского района. На заседании правительства региона во вторник, 20 января, глава Клепиковского округа Денис Ефанов сообщил, что проблемы со светом в Криуше, Рябиновке, Лесуново и других деревнях возникли из-за мокрого снега 8 января, под тяжестью которого падали деревья и рвались провода. Тогда на ликвидацию последствий направили 14 бригад «Рязаньэнерго», и к 20 января все аварии были устранены.

Фото предоставлены компанией «Россети Центр».