Рязанцы пожаловались на недельное отсутствие электричества. Энергетики прокомментировали ситуацию РЗН. Инфо.
Комментарий об отсутствии электричества в Клепиковском районе, а конкретно в деревне Мягково и Лихунино опубликовали под постами губернатора Павла Малкова в соцсетях.
В «Рязаньэнерго» рассказали, что в круглосуточном режиме продолжают устранять последствия непогоды в Клепиковском округе. Как рассказали энергетики, на месте работают 14 бригад (56 энергетиков и 20 единиц спецтехники) филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». Технологические нарушения случились на энергообъектах в Клепиковском округе после двух волн мощного снегопада и ледяного дождя.
«В зоне особого внимания находятся Колесниковское и Алексеевские сельские поселения. Энергетики уже восстанавливали электроснабжение в данных населенных пунктах, однако фиксировались повторные обрывы проводов линий электропередачи из-за многочисленных падений деревьев, не выдержавших нагрузки мокрого снега. Также сроки восстановления зависят от труднодоступности мест повреждений и их характера. Чтобы минимизировать паузы в подаче электричества, в населенные пункты направили резервные источники электроснабжения. Специалисты прикладывают максимальные усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей», — отметили в «Рязаньэнерго».
Также там рассказали, что в филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Кроме того, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.
Фото: ПАО «Россети».