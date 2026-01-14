Рязанцы пожаловались на недельное отсутствие электричества

Рязанцы пожаловались на недельное отключение электричества в деревнях Мягково и Лихунино Клепиковского района. В «Рязаньэнерго» сообщили, что из-за сильного снегопада и ледяного дождя произошли технологические нарушения на энергообъектах. Для устранения последствий работают 14 бригад (56 человек и 20 спецмашин). Особое внимание — Колесниковскому и Алексеевским поселениям, где повторно обрываются провода из-за падения деревьев. Восстановление затруднено труднодоступностью и характером повреждений. Для минимизации отключений подключены резервные источники питания. Оперативный штаб «Рязаньэнерго» координирует работу с МЧС, местными властями и ведёт мониторинг погоды, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям.

Рязанцы пожаловались на недельное отсутствие электричества. Энергетики прокомментировали ситуацию РЗН. Инфо.

Комментарий об отсутствии электричества в Клепиковском районе, а конкретно в деревне Мягково и Лихунино опубликовали под постами губернатора Павла Малкова в соцсетях.

В «Рязаньэнерго» рассказали, что в круглосуточном режиме продолжают устранять последствия непогоды в Клепиковском округе. Как рассказали энергетики, на месте работают 14 бригад (56 энергетиков и 20 единиц спецтехники) филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». Технологические нарушения случились на энергообъектах в Клепиковском округе после двух волн мощного снегопада и ледяного дождя.

«В зоне особого внимания находятся Колесниковское и Алексеевские сельские поселения. Энергетики уже восстанавливали электроснабжение в данных населенных пунктах, однако фиксировались повторные обрывы проводов линий электропередачи из-за многочисленных падений деревьев, не выдержавших нагрузки мокрого снега. Также сроки восстановления зависят от труднодоступности мест повреждений и их характера. Чтобы минимизировать паузы в подаче электричества, в населенные пункты направили резервные источники электроснабжения. Специалисты прикладывают максимальные усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей», — отметили в «Рязаньэнерго».

Также там рассказали, что в филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Кроме того, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Фото: ПАО «Россети».