Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-9°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.40 / 78.50 21/01 08:00
Нал. EUR 91.10 / 92.50 21/01 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 249
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
795
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 598
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 567
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Назван виновник смертельного ДТП в Рязанской области
ДТП произошло вечером 20 января на 222-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Столкнулись автомобиль «Форд» и грузовик «МАН». «Водитель легкового транспортного средства, осуществляя маневр обгона, не удостоверился в его безопасности, что привело к лобовому столкновению с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении. Водитель и пассажир легковушки погибли. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор района Максим Просянников.

Назван виновник смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

ДТП произошло вечером 20 января на 222-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Столкнулись автомобиль «Форд» и грузовик «МАН».

"Водитель легкового транспортного средства, осуществляя маневр обгона, не удостоверился в его безопасности, что привело к лобовому столкновению с грузовым автомобилем", — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир легковушки погибли.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор района Максим Просянников.

Ранее сообщалось, что полицейские установят обстоятельства происшествия.