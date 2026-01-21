Назван виновник смертельного ДТП в Рязанской области

ДТП произошло вечером 20 января на 222-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Столкнулись автомобиль «Форд» и грузовик «МАН». «Водитель легкового транспортного средства, осуществляя маневр обгона, не удостоверился в его безопасности, что привело к лобовому столкновению с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении. Водитель и пассажир легковушки погибли. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор района Максим Просянников.