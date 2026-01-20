В Михайловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП

«20 января примерно в 17:55 на 222-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» и автомобиля «Форд», — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства устанавливаются.