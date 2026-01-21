Рязань
Минсельхоз объяснил рост цен на хлеб при рекордных урожаях в Рязанской области
По словам рязанцев, несмотря на то, что 2025 год стал самым урожайным в истории Рязанской области — с рекордными 3,2 миллиона тонн зерна и 700 тысяч тонн масличных культур, цены на хлеб в регионе продолжают расти. «Толку-то от этих рекордов обычным рязанцам?» — написали жители под новостью о достижениях регионального АПК. В ответ на вопросы и возмущения рязанцев в минсельхозе пояснили, что цена на хлеб формируется не только закупочной стоимостью зерна, но и множеством других факторов.

Министерство сельского хозяйства объяснило рост цен на хлеб при рекордных урожаях в Рязанской области. Соответствующая информация опубликована в соцсетях в ответ на возмущения жителей.

По словам рязанцев, несмотря на то, что 2025 год стал самым урожайным в истории Рязанской области — с рекордными 3,2 миллиона тонн зерна и 700 тысяч тонн масличных культур, цены на хлеб в регионе продолжают расти.

«Толку-то от этих рекордов обычным рязанцам?» — написали жители под новостью о достижениях регионального АПК.

В ответ на вопросы и возмущения рязанцев в минсельхозе пояснили, что цена на хлеб формируется не только закупочной стоимостью зерна, но и множеством других факторов.

«Закупочные цены на зерно при хорошем урожае действительно снижаются — так и сейчас. Однако общая инфляция, рост издержек на технику, оборудование, удобрения, топливо, а также повышение зарплат сельских тружеников увеличивают конечную стоимость хлеба», — пояснили в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что без высоких объемов производства зерна дефицит мог бы привести к еще более резкому росту цен.

«Наши аграрии молодцы, что в последние шесть лет добиваются высочайших результатов в растениеводстве и животноводстве!» — отметили в министерстве.

Во втором ответе чиновники добавили, что высокая урожайность напрямую снижает себестоимость продукции, но экономическая ситуация в целом остается сложной. При этом сельхозпредприятия региона не только обеспечивают продовольственную безопасность, но и поддерживают социальную сферу.

«В 2025 и 2026 годах они повышают зарплаты комбайнерам и дояркам, помогают школам, бойцам на передовой, пенсионерам, участвуют в строительстве социальных объектов и храмов», — написали в ответе.