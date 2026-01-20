2025 год стал самым урожайным в истории Рязанской области

Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков. Он рассказал, что по итогам уборочной кампании собрано более 3,2 млн тонн зерна и 700 тыс. тонн масличных культур. «Это больше, чем во все предыдущие рекордные годы. При этом из-за непростых погодных условий уборка масличных культур продолжалась даже зимой», — подчеркнул губернатор. Помимо этого, Малков отметил рекорды в животноводстве., «За год в регионе произведено свыше 1,4 млрд яиц. Объёмы молока и мяса стали максимальными за последние 30 лет — 625 тыс. и 140 тыс. тонн. На днях впервые в истории региона за сутки произвели 1,8 тыс. тонн молока», — заключил губернатор.

