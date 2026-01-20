Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-8°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.19 / 78.50 20/01 16:05
Нал. EUR 91.10 / 92.30 20/01 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 055
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
750
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 420
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 391
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
2025 год стал самым урожайным в истории Рязанской области
Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков. Он рассказал, что по итогам уборочной кампании собрано более 3,2 млн тонн зерна и 700 тыс. тонн масличных культур. «Это больше, чем во все предыдущие рекордные годы. При этом из-за непростых погодных условий уборка масличных культур продолжалась даже зимой», — подчеркнул губернатор. Помимо этого, Малков отметил рекорды в животноводстве., «За год в регионе произведено свыше 1,4 млрд яиц. Объёмы молока и мяса стали максимальными за последние 30 лет — 625 тыс. и 140 тыс. тонн. На днях впервые в истории региона за сутки произвели 1,8 тыс. тонн молока», — заключил губернатор.

2025 год стал самым урожайным в истории Рязанской области. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.

Он рассказал, что по итогам уборочной кампании собрано более 3,2 млн тонн зерна и 700 тыс. тонн масличных культур.

«Это больше, чем во все предыдущие рекордные годы. При этом из-за непростых погодных условий уборка масличных культур продолжалась даже зимой», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, Малков отметил рекорды в животноводстве. ,

«За год в регионе произведено свыше 1,4 млрд яиц. Объёмы молока и мяса стали максимальными за последние 30 лет — 625 тыс. и 140 тыс. тонн. На днях впервые в истории региона за сутки произвели 1,8 тыс. тонн молока», — заключил губернатор.