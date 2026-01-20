В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и COVID-19

За прошедшую неделю, с 12 по 18 января, в Рязанской области 5 242 человека заболели ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По данным ведомства, после праздников заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 1,5 раза. Отмечается, что это связано с возвращением рязанцев в трудовые и образовательные коллективы. Среди заболевших жители областного центра составили 74,6%. Кроме того, с 12 по 18 января девять человек заболели COVID-19. За предыдущую неделю было зафиксировано два случая.

Ранее в мэрии сообщали, что закрытых классов из-за ОРВИ в школах Рязани нет.