Мэрия: закрытых классов из-за ОРВИ в школах Рязани нет
В пресс-службе горадминистрации рассказали РЗН. Инфо, что школьные классы с приостановленным учебным процессом из-за ОРВИ и гриппа в Рязани отсутствуют.
Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ в Рязанской области снижается.
Напомним, в конце декабря 2025 года был приостановлен учебный процесс в 40 школах города в 145 классах.