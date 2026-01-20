Рязань
«Союзмультфильм» подал иски к рязанским ИП на 800 тысяч рублей
«Союзмультфильм» подал иски к рязанским ИП на 800 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел арбитражного суда региона.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфим» намерены взыскать денежные средства в качестве компенсации за нарушение прав на персонажей и товарные знаки.

Согласно размещенным данным, подан иск к ООО «Славеника» на 200 тысяч рублей за использование персонажей «Котенок Гав», «Кот», «Щенок Шарик». Компания занимается производством мебели и игрушек.

С индивидуального предпринимателя Татьяны Анохиной «Союзмультфильм» также намерен взыскать 200 тысяч рублей за нарушение прав на следующих персонажей: «Мартышка», «Слоненок», «Попугай», «Удав». Основной вид деятельности ИП — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, дополнительный — розничная торговля в неспециализированных магазинах. Отмечается, что покупка спорного товара обошлась истцу в 3700 рублей.

Иск на 200 тысяч рублей подан и к индивидуальному предпринимателю Елене Дорожкиной за нарушение прав на 28 персонажей «Союзмультфильма», среди которых «Крокодил Гена», «Винни-Пух», «Кот Матроскин» и «Карлсон». ИП занимается розничной торговлей игрушками.

С Татьяны Данилиной «Союзмультфильм» также намерен взыскать 200 тысяч рублей за использование персонажа «Волк». Уточняется, что истец приобрел спорный товар ИП за 300 рублей. Основной вид деятельности индивидуального предпринимателя — розничная торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями.

Все исковые заявления приняты к производству.

Напомним, ранее суд Рязани оштрафовал предпринимателей за использование героев «Союзмультфильма».

Фото: скриншот мультфильма «Котенок по имени Гав».