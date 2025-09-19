Суд Рязани оштрафовал предпринимателей за использование героев «Союзмультфильма»

Согласно документам, суд удовлетворил иски ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» и обязал индивидуальных предпринимателей выплатить компенсации за нарушение исключительных прав на персонажей и товарные знаки. По 20 тысяч рублей должны выплатить Виталий Жуков и Ольга Лимонова за использование «Волка», а Сергей Корнеев, Ольга Серафимова и Инна Рябова — за «Чебурашку». Марине Михайловой необходимо выплатить 50 тысяч рублей за «Кешу», «Василия» и «Ворону», а Алексею Рюмину — 30 тысяч рублей за «Чебурашку». Кроме того, ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» подали иск к рязанской предпринимательнице Ирине Гресь и потребовали компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и персонажа «Карлсон».

Рязанских предпринимателей оштрафовали за использование персонажей «Союзмультфильма». Соответствующую информацию опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Напомним, за июль 2025 года За июль «Союзмультфильм» подал шесть исков к рязанским ИП на 1,5 миллиона рублей.

Фото: кадр из мультфильма «Возвращение блудного попугая»