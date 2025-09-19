Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
17°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 19/09 18:15
Нал. EUR 98.55 / 99.50 19/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
686
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
977
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 689
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 731
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Суд Рязани оштрафовал предпринимателей за использование героев «Союзмультфильма»
Согласно документам, суд удовлетворил иски ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» и обязал индивидуальных предпринимателей выплатить компенсации за нарушение исключительных прав на персонажей и товарные знаки. По 20 тысяч рублей должны выплатить Виталий Жуков и Ольга Лимонова за использование «Волка», а Сергей Корнеев, Ольга Серафимова и Инна Рябова — за «Чебурашку». Марине Михайловой необходимо выплатить 50 тысяч рублей за «Кешу», «Василия» и «Ворону», а Алексею Рюмину — 30 тысяч рублей за «Чебурашку». Кроме того, ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» подали иск к рязанской предпринимательнице Ирине Гресь и потребовали компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и персонажа «Карлсон».

Рязанских предпринимателей оштрафовали за использование персонажей «Союзмультфильма». Соответствующую информацию опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Согласно документам, суд удовлетворил иски ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» и обязал индивидуальных предпринимателей выплатить компенсации за нарушение исключительных прав на персонажей и товарные знаки.

По 20 тысяч рублей должны выплатить Виталий Жуков и Ольга Лимонова за использование «Волка», а Сергей Корнеев, Ольга Серафимова и Инна Рябова — за «Чебурашку».

Марине Михайловой необходимо выплатить 50 тысяч рублей за «Кешу», «Василия» и «Ворону», а Алексею Рюмину — 30 тысяч рублей за «Чебурашку».

Кроме того, ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» подали иск к рязанской предпринимательнице Ирине Гресь и потребовали компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и персонажа «Карлсон».

Напомним, за июль 2025 года За июль «Союзмультфильм» подал шесть исков к рязанским ИП на 1,5 миллиона рублей.

Фото: кадр из мультфильма «Возвращение блудного попугая»