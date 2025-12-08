Рязанский облсуд оставил под стражей главреда издания «Вид Сбоку»

Рязанский облсуд оставил под стражей главреда издания «Вид Сбоку» Константина Смирнова. Об этом сообщили в соцсетях суда.

25 ноября Советский райсуд продлил срок содержания под стражей Константину Смирнову на два месяца, по 30 января 2026 года. Облсуд 8 декабря оставил постановление без изменений.

Напомним, Константина Смирнова обвиняют в вымогательстве.

