Рязанцы сняли северное сияние в небе над областью
Жители Рязанской области заметили в небе северное сияние. Кадры редкого явления появились в соцсетях.

Жители Рязанской области заметили в небе северное сияние. Кадры редкого явления появились в соцсетях.

Северное сияние возникло из-за сильной вспышки на Солнце. Рязанцам удалось увидеть его благодаря кратковременному прояснению, тогда как в большинстве регионов Центральной России небо оставалось затянутым облаками.

Ранее астрономы предупреждали о мощной магнитной буре, которая могла вызвать появление сияний.