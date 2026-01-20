Рязанцы сняли северное сияние в небе над областью
Жители Рязанской области заметили в небе северное сияние. Кадры редкого явления появились в соцсетях.
Северное сияние возникло из-за сильной вспышки на Солнце. Рязанцам удалось увидеть его благодаря кратковременному прояснению, тогда как в большинстве регионов Центральной России небо оставалось затянутым облаками.
Ранее астрономы предупреждали о мощной магнитной буре, которая могла вызвать появление сияний.