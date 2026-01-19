На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури уровня G3-G4

Ученые прогнозируют очень сильные магнитные бури на Земле во вторник, 20 января, из-за мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, уровень геомагнитных возмущений достигнет G3-G4. Нижняя граница зоны полярных сияний может опуститься до 50 градусов широты.

Ранее ученые сообщили о первой в 2026 году вспышке высшего класса X на Солнце. Событие произошло вечером в воскресенье в активной области 4341, расположенной в центре видимого солнечного диска напротив Земли.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.