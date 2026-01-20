Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Рязани

Авария случилась 20 января, примерно в 9:00, на 198-м километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись автомобили Renault и Lada Granta. На месте происшествия работали полицейские. Напомним, водитель Renault после аварии скончался от полученных травм. Пассажир того же автомобиля и водитель Lada Granta пострадали.