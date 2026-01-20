В Рязани на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП

20 января примерно в 9:00 на 198-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани столкнулись автомобили Renault и Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

20 января примерно в 9:00 на 198-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани столкнулись автомобили Renault и Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель Renault скончался от полученных травм. Пассажир того же автомобиля и водитель Lada Granta получили различные травмы.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.