Рязанцы пожаловались на заваленные снегом платные парковки. Обзор улиц в центре

В первый рабочий день в 2026 году, 12 января, в редакцию обратились читатели, которые пожаловались на неубранные платные парковки в Рязани. «После праздников вновь все парковки в центре стали платными, тариф повысили, цены на абонемент также поднялись, а условий, чтобы нормально поставить машину нет», — заявили водители, которые паркуются в бизнес-квартале Рязани. После этого корреспондент РЗН. Инфо проверила, как обстоит дело с уборкой в центре города.

Наибольшее количество снега на парковочных местах можно заметить на улице Право-Лыбедской. Проезжая часть заметно уменьшилась в ширине. Водители не могут подъехать ближе к тротуарам и оставляют машины, где меньше снега. К автомобилям подойти от пешеходных зон тоже трудно. Тротуары и дороги разделяют теперь не бордюры, а кучи снега.

Улица Горького без сугробов также не осталась, дорога сузилась. Парковочные места здесь не очищены. Водители оставляют свои машины там, где меньше «каши» из снега и грязи. Те, кто не нашел таких мест, вынуждены вооружиться лопатами и откапывать для себя парковку.

На улице Радищева ситуация такая же, как на Право-Лыбедской и Горького. На парковочных местах кучи снега со льдом и грязью. Тротуары хорошо очищены около здания администрации города. Вдоль Верхнего городского сада зона для пешеходов уже заметно сужается. Чтобы пробраться от тротуара к припаркованной машине, нужно преодолеть высокий снежный покров.

Проблема со снегом не обошла и улицу Свободы. Тротуар очищен, а парковочные места покрыты льдом и грязью. Однако водителям удалось припарковаться ближе к бордюрам, насколько это возможно.

Наиболее благоприятная ситуация складывается на улицах Полонского и Николодворянской. Хорошо очищены и дороги, и тротуары. На парковках сохраняется небольшая «каша». Есть возможность оставить машину близко к бордюрам.

Редакция запросила в администрации Рязани информацию, когда платные парковки планируют очистить от снега.