ИКИ: начавшаяся на Земле магнитная буря может достигнуть наивысшего уровня

Магнитная буря, вызванная сильнейшей солнечной вспышкой в 2026 году, достигла уровня G4.7 и может подняться до максимального показателя G5 в ближайшие часы. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Буря началась накануне вечером, когда поток плазмы, выброшенный из Солнца, достиг Земли. В воскресенье произошла первая вспышка максимального класса Х с баллом X1.95. Ученые отметили, что поток солнечных протонов в окрестностях нашей планеты достиг рекордных значений за последние 20 лет (такого не наблюдалось с октября 2003 года).

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и могут вызывать магнитные бури, влияющие на энергосистемы, миграцию животных и птиц, а также приводить к сбоям в навигации и коротковолновой связи. Повышенная солнечная активность также может расширить возможности наблюдения за полярными сияниями.

Напомним, прошедшей ночью рязанцы сняли северное сияние в небе над областью.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.