Топ-10 вариантов, как активно отдохнуть в праздники в Рязанской области

У рязанцев начались длинные новогодние выходные, продлятся они до 12 января. Чем же себя занять на протяжении этих дней? Редакция РЗН. Инфо подготовила список мест на территории Рязанской области, где можно активно отдохнуть во время праздничных выходных. В подборку вошли базы отдыха, спортивные комплексы, фермы, гостиничные дома, конные клубы и аквапарки. Как раз то, что нужно, чтобы насладиться природой и свежим воздухом вдалеке от городской суеты.

Гостиничный комплекс «Полушкино»

Зона отдыха находится на берегу реки Пра в Клепиковском районе в 70 км от Рязани. Территория комплекса включает в себя коттеджи из дерева разной вместительности и банкетный зал для проведения праздников. Кроме того, «Полушкино» располагается среди хвойных лесов недалеко от озера в Мещерском краю. Здесь можно активно провести свои выходные, прогуляться и посмотреть на живописные пейзажи.

«Полушкино» предлагает посетителям следующие услуги:

прокат ватрушки — 300 рублей за три часа;

прокат коньков или лыж — 200 рублей за один час (одна пара);

прокат удочки — 100 рублей за один час, 500 рублей за сутки;

русский бильярд — 300 рублей за один час для проживающих в гостинице, 1000 рублей за один час для остальных.

База отдыха «Ока»

База отдыха располагается в деревне Иванчино Рыбновского района на берегу Оки. Расстояние от центра Рязани — около 40 км. На территории комплекса находятся гостиница, сауны, кафе, беседки с мангалами. Кроме того, здесь также работают два тюбовых и два горнолыжных склона, каток и лыжня для беговых лыж. А так как база обустроена около реки, то посетители могут отправиться на бесплатную рыбалку и полюбоваться рязанской природой.

В комплексе работает пункт проката инвентаря:

прокат тюбов (ватрушек) — 400 рублей за один час в будни, 600 рублей за один час в выходные;

прокат горнолыжного оборудования (лыжи, ботинки и палки либо сноуборд, крепы и ботинки) — 350 рублей за полтора часа в будни, 500 рублей за полтора часа в выходные.

Комплекс «Семено-Оленинский»

Спортивно-развлекательный комплекс работает в деревне Семено-Оленинское Рязанского района в 20 км от областного центра. На территории находятся гостевой дом, кафе, мангальная зона, пруд, трасса тюбинга, склоны: учебный, основной, спортивный.

Стоимость катания на сноуборде в выходные и праздничные дни:

1300 рублей за два часа;

1650 рублей за четыре часа;

2000 рублей за весь день.

Стоимость катания на тюбинге в выходные и праздничные дни:

650 рублей за один час;

1300 рублей за два часа;

1950 рублей за три часа.

Стоимость катания на горных лыжах в выходные и праздничные дни:

1300 рублей за два часа;

1650 рублей за четыре часа;

2000 рублей за весь день.

В будние дни стоимость катания снижается.

Гости также могут взять в прокат снаряжение комплектом или по отдельности. В «Семено-Оленинском» действует и обучение по катанию на сноуборде или горных лыжах. Занятия проходят индивидуально и для групп от двух до пяти человек.

Лыжно-биатлонный комплекс «Алмаз»

Спортивный комплекс располагается в 16 км от Рязани. 3-4 января в «Алмазе» состоится «Гонка чемпионов», где сойдутся сильнейшие лыжники и биатлонисты. Если вы хотите провести время на свежем воздухе и получить яркие эмоции, то данное мероприятие прекрасно подойдет. После «Гонки чемпионов», с 5 января все лыжные трассы будут работать для посетителей.

Комплекс работает с 9:00 до 21:00. Выход на трассу обойдется в 200 рублей в день, а абонемент на месяц — 2000 рублей.

На территории «Алмаза» также работает пункт проката зимнего и летнего инвентаря. В январе посетители могут взять лыжи, ботинки и палки, коньки.

Автоспортивный комплекс «Атрон»

Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 18:00. «Атрон» располагается в деревне Секиотово, примерно в 15 км от Рязани. На территории находятся гостиницы, ресторан, боксы для автокоманд и трибуны для зрителей. Для посетителей также работает прокат техники для картинга:

карт SODI 13 л. с. — 900 рублей за 10 минут;

карт MIKS 15 л. с. — 2000 рублей за 10 минут;

двухместный карт — 2000 рублей за 10 минут.

В стоимость заезда входит предоставление прокатного шлема и одноразового подшлемника.

Ферма «Оленево»

В селе Агро-Пустынь в 15 км от Рязани расположена ферма северных оленей «Оленево». Она работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. На ферме, кроме оленей, живут также ослик, верблюд, лошади, козы, овцы, енот, песец, кролики и разные птицы. Детям до шести лет включительно входной билет обойдется бесплатно, а остальные должны заплатить 400 рублей.

Посетителям фермы предлагают следующие услуги:

кормление животных — 100 рублей за один контейнер;

катание на санях — 400 рублей;

катание верхом на лошади или осле — 400 рублей за один круг;

катание на верблюде — 500 рублей за один круг;

аренда квадроцикла — 700 рублей за 15 минут, 2500 рублей за один час;

экскурсия по ферме для групп от 10 человек — 100 рублей за одного человека.

Отмечается, что перед посещением фермы заранее записываться не нужно.

Конно-туристический комплекс «Верхом по Мещере»

Комплекс располагается в Мещерском краю, а именно в селе Орехово Спасского района. Расстояние от Рязани составляет около 120 км.

Гости комплекса могут воспользоваться следующими услугами:

конные прогулки для групп от трех человек — 1200 рублей;

конные прогулки для одного или двоих — 1200 рублей;

обучение верховой езде (занятие в огороженном пространстве под присмотром тренера) — 1200 рублей;

катание на санях — 3000 рублей за 45 минут (в санях могут разместиться 3-5 человек);

катание на ватрушке за лошадью — 1800 рублей за 30 минут.

Маршруты конных прогулок проходят по селу Орехово — охранной зоне Окского заповедника. Также можно выехать к рекам Пра, Ока и озеру Лакаш.

Кроме того, комплекс организовывает и конные походы. Стоимость такого удовольствия — 27 тысяч рублей. В данную цену включается аренда лошади, транспортировка вещей, питание и прокат туристического снаряжения.

Гостевой дом «НиКиТа»

"НиКиТа" находится в 120 км от Рязани в деревне Папушево Спасского района. На официальном сайте отмечается, что гостевой дом располагается «на опушке реликтового леса Окского биосферного заповедника». На территории обустроены кафе, детская площадка, беседка, мангал, место для рыбалки, также предоставляются СПА-услуги.

«НиКиТа» занимается организацией туров и прогулок, среди которых:

двухдневный тур «На конях к зубрам» — 12 тысяч рублей. Участники смогут посетить Окский заповедник и музей древнего быта, увидеть зубров, услышать стерхов, походить по катакомбам стекольного завода, покататься на конях по лесу и берегу реки Пры.

трехдневное путешествие «Место силы». В программе: город-призрак Старой Рязани, священный камень Алатырь, Черный холм, Храм крепостной крестьянки, лапидарий и музей древнего быта. Стоимость путешествия «к древним магическим местам» — от 20 тысяч рублей.

Аквапарк «Акапулько»

Если вы уже насладились зимним активным отдыхом и хотите наполнить свои праздничные выходные другими занятиями, то почему бы не сходить в аквапарки? Есть, конечно, вариант отправиться куда-нибудь на пляж на юг, но можно устроить развлечения на воде и в нашем городе.

Так, например, в Рязани работает акваклуб «Акапулько». Заведение располагается на улице Маяковского, 1А. Стоимость посещения аквапарка в выходные и праздничные дни (в будние — цены меньше):

взрослые: 2 часа — 1400 рублей;

взрослые: 3 часа — 1700 рублей;

взрослые: весь день — 2100 рублей;

дети от 8 до 14 лет: 2 часа — 1100 рублей;

дети от 8 до 14 лет: 3 часа — 1400 рублей;

дети от 8 до 14 лет: весь день — 1600 рублей.

Для детей младше восьми лет вход в аквапарк бесплатный.

Загородный курорт «Окская Жемчужина»

Комплекс располагается в селе Поляны Рязанского муниципального округа. Расстояние от областного центра — около 20 км. На территории находятся отель на берегу озера, рестораны, спа-центр, тренажерный зал, детский клуб и аквапарк.

Цены билетов в аквапарк «Окская Жемчужина» (стоимость зависит от роста посетителя):

2 часа — от 790 рублей в будни, от 890 рублей в выходные;

4 часа — от 990 рублей в будни, от 1290 рублей в выходные;

6 часов — от 1090 рублей в будни, от 1590 рублей в выходные.

Напомним, в 2025 года редакция РЗН. Инфо также публиковала подборку мест для активного отдыха в Рязанской области. Тогда в список вошли горнолыжный комплекс «Аксеново», базы отдыха «Сумбулово» и «Барские забавы», конноспортивные клуб «История» и «Торнадо», экопарк «Поляны» и аэроклуб «Крутицы».