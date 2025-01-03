Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области

Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Сугробов почти нет, но отсутствие снега не должно мешать людям наслаждаться активным зимним отдыхом во время длинных новогодних выходных или даже после них. Редакция РЗН. Инфо собрала информацию о местах, где можно покататься на сноуборде или лыжах, заняться верховой ездой или плаванием, полетать в аэротрубе или сходить на массаж в пределах Рязанской области.

Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Сугробов почти нет, но отсутствие снега не должно мешать людям наслаждаться активным зимним отдыхом во время длинных новогодних выходных или даже после них.

Редакция РЗН. Инфо собрала информацию о местах, где можно покататься на сноуборде или лыжах, заняться верховой ездой или плаванием, полетать в аэротрубе или сходить на массаж в пределах Рязанской области.

Спортивно-развлекательный комплекс «Семено-Оленинский»

Комплекс находится в семи километрах от Рязани в деревне Семено-Оленинское (Рязанский район). В СРК активный отдых людей сопровождается музыкальными композициями. Также для взрослых и детей работает школа, где инструкторы обучают катанию на лыжах и сноуборде.

В будни комплекс открыт для посетителей с 15:00 до 22:00 (кроме понедельника, это технический день), в выходные — с 10:00 до 22:00.

Цены катания на:

сноуборде, 2 часа — 850 рублей (будни), 1150 рублей (выходные);

тюбинге, 2 часа — 1000 рублей (будни), 1300 рублей (выходные);

горных лыжах, 2 часа — 850 рублей (будни), 1150 рублей (выходные).

В комплексе действуют скидки для школьников и студентов очной формы (необходимо показать справку из школы/студенческий билет), а также пенсионерам и инвалидам при наличии удостоверения.

СРК предлагает рязанцам прокат снаряжения, в залог нужно оставить свидетельство на машину/водительское удостоверение или денежную сумму в размере от шести тысяч рублей.

С полным списком цен можно ознакомиться на сайте.

Горнолыжный комплекс «Аксеново»

Комплекс находится в 40 км от Рязани в деревне Аксеново (Рыбновский район).

График работы: суббота и воскресенье — с 10:00 до 22:00. Он может зависеть от погоды, поэтому перед посещением стоит позвонить и уточнить подробности (горнолыжный склон +7 (910) 620-00-12 , общие вопросы: +7 (910) 643-02-73 ). Приехать в комплекс в будние дни можно, но необходимо предварительно записаться по телефону.

Цены:

тюбы, 1 час — 500 рублей (пятница-воскресенье);

горнолыжный спуск с подъемником, 1 час катания — 400 рублей (суббота-воскресенье);

аренда комплекта оборудования, 1 час — 500 рублей (суббота-воскресенье).

Желающим освоить лыжи и сноуборд могут помочь инструкторы. Дополнительную информацию можно узнать на сайте.

База отдыха «Сумбулово»

База отдыха находится в 35 км от Рязани в деревне Сумбулово (Спасский район). Кататься на лошадях можно верхом или использовать русские сани. Зимой услуга предоставляется только в светлое время — до 15:00. Записаться на прогулку на лошадях необходимо заранее, за пару дней, по телефону +7 (4912) 24-34-48 .

Цены:

шаговая прогулка по лесу, 1 час — 1000 рублей;

по базе: малый круг — 200 рублей, большой — 400 рублей;

катание на санях по полю, 1 час — 1600 рублей;

фотосессия, 30 минут — 500 рублей.

Также на территории базы находятся две русские бани. Из каждой бани есть выход к пруду с родниковой водой для любителей погружения в ледяную температуру.

Цены:

большая баня (до 10 человек), 2 часа — 3500 рублей;

маленькая баня (до 5 человек), 2 часа — 2500 рублей.

База отдыха предлагает рязанцам туры «В новый 2025 год» (от 1100 рублей за человека) и «Рождественские каникулы» (от 1200 рублей за человека).

Полный список цен представлен на сайте.

Конноспортивный клуб «История»

КСК находится в 20 км от Рязани в деревне Сергеевка (Рязанский район).

В 13:00 6 января в клубе состоится конное представление «Новогодний карнавал». Цена билета: взрослый — 500 рублей, дети (до 5 лет) — бесплатно.

После представления гости могут прокатиться на лошадях: 1 круг верхом — 200 рублей. Также конноспортивный клуб предлагает услуги обучения по верховой езде: 1500 рублей — 45 минут.

Прогулка верхом на лошади по территории «Истории»: 1500 рублей — 30 минут. Опытные всадники могут выехать в поле: 2500 рублей — 60 минут.

О дополнительных услугах можно узнать на сайте.

База отдыха и конный клуб «Барские забавы»

Комплекс находится в 40 км от Рязани в селе Бортное (Рыбновский район). База отдыха предлагает разнообразные услуги для проведения новогодних выходных:

верховая езда (по территории/в поле) — 2000 рублей за час;

катание на пони (для детей от 2 до 10 лет) — 700 рублей за 30 минут;

катание в телеге (до 4 человек) — 2500 рублей за 30 минут;

русская баня (6-10 человек) — 2000 рублей за час.

Подробная информация размещена на сайте.

Конноспортивный клуб «Торнадо»

Клуб находится в 13 км от Рязани в селе Поляны (Рязанский район). Посетить КСК можно ежедневно (кроме понедельника) с 09:00 до 19:00. Услуги конноспортивного клуба:

прогулка верхом: 15 минут — 400 рублей, 30 минут — 800 рублей, 50 минут — 1300 рублей;

обучение верховой езде: 30 минут — 800 рублей, 50 минут — 1300 рублей;

аренда лошади для фотосессии: 30 минут — 800 рублей, 60 минут — 1600 рублей.

Узнать дополнительную информацию можно в официальном сообществе.

Экопарк «Поляны»

Комплекс находится в 12 км от Рязани в поселке Варские (Рязанский район). В экопарке работает прокат для активного отдыха:

лыжи (1 час): взрослые — 450 рублей, дети — 300 рублей;

коньки (1 час): взрослые — 350 рублей, дети — 250 рублей;

выход на каток со своими коньками: взрослые — 100 рублей, дети — 50 рублей;

тюбинг (1 час) — 350 рублей.

На территории экопарка располагается оздоровительный SPA-комплекс «Термы».Для посетителей до 8 января действует тариф «Новогодний» с полным доступом ко всем саунам и бассейнам комплекса. Цены: 1 час — 1700 рублей, 2 часа — 2700 рублей, 3 часа — 3340 рублей. Стоимость безлимитного посещения без ограничений по входу и выходу составляет 5650 рублей.

Комплекс также предоставляет услуги массажа (необходима предварительная запись):

классический массаж лица: 20 минут — 1440 рублей, 60 минут — 3360 рублей;

детокс-массаж: 80 минут — 4200 рублей;

расслабляющий массаж: 50 минут — 3000 рублей;

лимфодренажный массаж: 50 минут — 3000 рублей.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте или по телефонам +7 (4912) 51-51-00 (экопарк), +7 (4912) 51-61-61 .

Аквапарк «Акапулько»

Акваклуб находится в Рязани, на улице Маяковского. Тарифы на посещение «Акапулько» в новогодние праздники до 8 января:

2 часа: взрослые — 1800 рублей, дети — 1400 рублей;

3 часа: взрослые — 2200 рублей, дети — 1800 рублей;

5 часов: взрослые — 2600 рублей, дети — 2200 рублей;

вечеринка (18+) — 1500 рублей.

Пляжные вечеринки состоятся 2 и 4 января с 21:00 до 03:00. Подробную информацию можно получить на официальном сайте.

Аквапарк «Окская жемчужина»

«Окская жемчужина» находится в 11 км от Рязани в селе Поляны (Рязанский район). Цены на посещение аквапарка:

2 часа — от 1200 рублей;

4 часа — от 1600 рублей;

6 часов — от 1900 рублей.

Аквапарк работает ежедневно, за исключением 14 января (санитарный день). С полным прейскурантом можно ознакомиться на сайте.

Аэроклуб «Крутицы»

Аэроклуб входит в состав гостиничного комплекса, который находится в 100 км от Рязани на территории аэродрома «Крутицы» (Шиловский район). Аэроклуб предоставляет взрослым и детям услуги полета в аэротрубе. Цены для одного человека:

2 минуты — 1980 рублей;

4 минуты — 3250 рублей;

6 минут — 4350 рублей.

В будние дни с 11:00 до 16:00 при бронировании полета действует скидка 10%. Полный прейскурант представлен на сайте.