В центре Рязани установили охранные зоны для двух объектов культурного наследия
Согласно документам, в границах охранных зон запретили проведение стройработ, за исключением тех, что направлены на сохранение историко-градостроительной среды, искажение и изменение исторического ландшафта, строительство или размещение производственных объектов. Также запрещена отделка фасадов близлежащих зданий материалами, нарушающими облик историко-градостроительной среды.

В центре Рязани установили охранные зоны для двух объектов культурного наследия федерального значения — «Здание Мальшинской богадельни» на улице Маяковского, дом № 41 и «Дом Свободы» на улице Свободы, дом № 79. Соответствующие постановления опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документам, в границах охранных зон запретили проведение стройработ, за исключением тех, что направлены на сохранение историко-градостроительной среды, искажение и изменение исторического ландшафта, строительство или размещение производственных объектов. Также запрещена отделка фасадов близлежащих зданий материалами, нарушающими облик историко-градостроительной среды.

Кроме того, в границах территорий нельзя устанавливать рекламные объявления и вывески, большие информационные таблички и туристические указатели, киоски, теле- и радио- антенны.

Напомним, проекты постановлений разработали в июле 2025 года.

Фото: Яндекс Карты