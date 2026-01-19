В Рязани прошли Крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января православные отметили Крещение Господне. Традиционно рязанцы окунулись в иордань на Ореховом озере. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Праздник начался с таинства освящения воды, которое провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В мероприятии участвовали глава горадминистрации Борис Ясинский и его заместитель Екатерина Зимина. На водоеме оборудовали деревянные сходни, на берегу установили отапливаемые модули. Безопасность во время Крещенских купаний обеспечивали представители МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи.

Фоторепортаж РЗН. инфо с богослужения перед Крещением в Николо-Ямском храме можно посмотреть по ссылке.