Опубликован фоторепортаж с богослужения перед Крещением в Николо-Ямском храме
Служба прошла в воскресенье, 18 января. Ее провел Дмитрий Фетисов — настоятель Николо-Ямского храма. Перед часовней сотни рязанцев выстроились в очередь за святой водой.
Фото: Кирилл Морозов.