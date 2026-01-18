Опубликован фоторепортаж с богослужения перед Крещением в Николо-Ямском храме

Служба прошла в воскресенье, 18 января. Ее провел Дмитрий Фетисов — настоятель Николо-Ямского храма. Перед часовней сотни рязанцев выстроились в очередь за святой водой.