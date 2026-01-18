Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
-10°
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-4°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 76.50 / 78.50 18/01 07:00
Нал. EUR 90.00 / 93.50 18/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
594
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
1 969
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 186
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 714
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликован фоторепортаж с богослужения перед Крещением в Николо-Ямском храме
Служба прошла в воскресенье, 18 января. Ее провел Дмитрий Фетисов — настоятель Николо-Ямского храма. Перед часовней сотни рязанцев выстроились в очередь за святой водой.

В Николо-Ямском храме состоялось богослужение перед Крещением. Редакция РЗН. инфо публикует фоторепортаж.

Служба прошла в воскресенье, 18 января. Ее провел Дмитрий Фетисов — настоятель Николо-Ямского храма.

Перед часовней сотни рязанцев выстроились в очередь за святой водой.

Фото: Кирилл Морозов.