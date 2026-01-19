Ученые объявили 20 января критическим погодным днем

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило статус CWD (критический погодный день) до 9:00 20 января по московскому времени. Об этом говорится на сайте ведомства.

Причиной стали зафиксированный солнечный радиационный шторм уровня S3 и прогнозируемая геомагнитная буря уровня G4 и выше.

В NOAA уточнили, что такие условия могут повлиять на работу спутников, радиосвязи и навигационных систем, а также увеличить нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

Ранее астрономы предупредили об очень сильной магнитной буре, которая произойдет во вторник, 20 января.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.