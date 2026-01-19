На Землю обрушились быстрые протоны от Солнца

К Земле пришли быстрые протоны от Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). Уточняется, что приближение этих протонов привело к резкому увеличению радиации для космических аппаратов. Они создали эффект «снежного шторма» на снимках космических телескопов. «Снежинки» на изображениях — это результат попадания протонов в детекторы телескопов. За последние сутки плотность высокоэнергетических протонов увеличилась более чем в 1000 раз, отмечают ученые. Уровень радиации, который может повредить электронику космических аппаратов, превышен в 50 раз. Это явление наблюдается только при мощных солнечных вспышках. В прошлом году подобные уровни радиации фиксировались всего дважды и предшествовали сильным магнитным бурям.

К Земле пришли быстрые протоны от Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Уточняется, что приближение этих протонов привело к резкому увеличению радиации для космических аппаратов.

Они создали эффект «снежного шторма» на снимках космических телескопов. «Снежинки» на изображениях — это результат попадания протонов в детекторы телескопов.

За последние сутки плотность высокоэнергетических протонов увеличилась более чем в 1000 раз, отмечают ученые. Уровень радиации, который может повредить электронику космических аппаратов, превышен в 50 раз. Это явление наблюдается только при мощных солнечных вспышках. В прошлом году подобные уровни радиации фиксировались всего дважды и предшествовали сильным магнитным бурям.

Напомним, ранее сообщили, что на Земле ожидаются очень сильные магнитные бури уровня G3-G4.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).