На Землю обрушились быстрые протоны от Солнца

К Земле пришли быстрые протоны от Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
Уточняется, что приближение этих протонов привело к резкому увеличению радиации для космических аппаратов.
Они создали эффект «снежного шторма» на снимках космических телескопов. «Снежинки» на изображениях — это результат попадания протонов в детекторы телескопов.
За последние сутки плотность высокоэнергетических протонов увеличилась более чем в 1000 раз, отмечают ученые. Уровень радиации, который может повредить электронику космических аппаратов, превышен в 50 раз. Это явление наблюдается только при мощных солнечных вспышках. В прошлом году подобные уровни радиации фиксировались всего дважды и предшествовали сильным магнитным бурям.
Напомним, ранее сообщили, что на Земле ожидаются очень сильные магнитные бури уровня G3-G4.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).