Депутат ГД пригрозил НАТО третьей мировой войной в случае блокады Калининграда

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пригрозил НАТО третьей мировой войной в случае блокады Калининграда. Об этом он 5 ноября
«Я думаю, планы НАТО уже разработаны, потому что мы слышим об этом не впервые. Мы к такому сценарию [блокады Калининграда] готовы, не из пистолетов будем отстреливать», — сказал Андрей Колесник.
Депутат добавил, что в случае необходимости Россия нанесет упреждающий удар.
«Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта РФ приводит к войне. То есть это будет означать начало третьей мировой войны», — уточнил собеседник издания.
Кроме того, Андрей Колесник подчеркнул, что у России есть не только ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», но и множество других видов опасных вооружений.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «