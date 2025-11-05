Депутат ГД пригрозил НАТО третьей мировой войной в случае блокады Калининграда

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пригрозил НАТО третьей мировой войной в случае блокады Калининграда. Об этом он 5 ноября заявил NEWS.ru.

«Я думаю, планы НАТО уже разработаны, потому что мы слышим об этом не впервые. Мы к такому сценарию [блокады Калининграда] готовы, не из пистолетов будем отстреливать», — сказал Андрей Колесник.

Депутат добавил, что в случае необходимости Россия нанесет упреждающий удар.

«Военная доктрина говорит о том, что блокировка любого субъекта РФ приводит к войне. То есть это будет означать начало третьей мировой войны», — уточнил собеседник издания.

Кроме того, Андрей Колесник подчеркнул, что у России есть не только ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», но и множество других видов опасных вооружений.