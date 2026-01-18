На территории Рязанской области отменили опасность БПЛА
Угрозу атаки БПЛА в регионе объявляли в 22:33 17 января. В 3:30 18 января ее отменили. Рязанцам напомнили, что экстренные службы можно вызвать по номеру 112. Напомним, за ночь над Рязанской областью уничтожили один БПЛА.
