На территории Рязанской области отменили опасность БПЛА

Угрозу атаки БПЛА в регионе объявляли в 22:33 17 января. В 3:30 18 января ее отменили. Рязанцам напомнили, что экстренные службы можно вызвать по номеру 112. Напомним, за ночь над Рязанской областью уничтожили один БПЛА.