Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область
По его словам, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Напомним, ночью над Рязанской областью средства ПВО уничтожили один беспилотник.
Губернатор Павел Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область. Пост об этом опубликован у него в соцсетях.
По его словам, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.
Напомним, ночью над Рязанской областью средства ПВО уничтожили один беспилотник.