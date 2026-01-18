Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область. Пост об этом опубликован у него в соцсетях.

По его словам, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ночью над Рязанской областью средства ПВО уничтожили один беспилотник.