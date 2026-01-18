Эксперт объяснил, кому нельзя окунаться на Крещение в прорубь

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко объяснил, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение. Об этом 17 января он сообщил ТАСС.
По словам эксперта, противопоказано окунаться в прорубь людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, стенокардией, перенесенным менее года назад инфарктом или инсультом, сердечной недостаточностью или нарушением ритма сердца.
Кроме того, Карпенко рекомендовал воздержаться от купания россиянам с любыми ОРВИ, а также тем, у кого есть или были такие заболевания как язва, пиелонефрит, цистит, простатит, эпилепсия, ЧМТ, диабет.
Помимо этого, в ГУ МЧС по Рязанской области напомнили о правилах безопасности. По данным ведомства, при погружении в воду необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- окунаться только на оборудованных официальных иорданях или купелях;
- перед купанием разогреть тело, сделать разминку или пробежку;
- к проруби подходить в удобной и легкоснимаемой обуви;
- не нырять в прорубь вперед головой;
- не находиться в воде более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;
- после окунания растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай и зайти в теплое помещение или сесть в автомобиль.
Со списком мест для Крещенских купаний в Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.
Фото: Кирилл Морозов.