Эксперт объяснил, кому нельзя окунаться на Крещение в прорубь

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко объяснил, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение. Об этом 17 января он сообщил ТАСС.

По словам эксперта, противопоказано окунаться в прорубь людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, стенокардией, перенесенным менее года назад инфарктом или инсультом, сердечной недостаточностью или нарушением ритма сердца.

Кроме того, Карпенко рекомендовал воздержаться от купания россиянам с любыми ОРВИ, а также тем, у кого есть или были такие заболевания как язва, пиелонефрит, цистит, простатит, эпилепсия, ЧМТ, диабет.

Помимо этого, в ГУ МЧС по Рязанской области напомнили о правилах безопасности. По данным ведомства, при погружении в воду необходимо соблюдать следующие рекомендации:

окунаться только на оборудованных официальных иорданях или купелях;

перед купанием разогреть тело, сделать разминку или пробежку;

к проруби подходить в удобной и легкоснимаемой обуви;

не нырять в прорубь вперед головой;

не находиться в воде более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;

после окунания растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай и зайти в теплое помещение или сесть в автомобиль.

Фото: Кирилл Морозов.