Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
-9°
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-4°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 18/01 07:00
Нал. EUR 91.60 / 93.09 18/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 2026 16:30
536
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 2026 13:35
1 533
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
8 263
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эксперт объяснил, кому нельзя окунаться на Крещение в прорубь
Противопоказано окунаться в прорубь людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, стенокардией, перенесенным менее года назад инфарктом или инсультом, сердечной недостаточностью или нарушением ритма сердца. Кроме того, рекомендовали воздержаться от купания рязанцам с любыми ОРВИ, а также тем, у кого есть или были такие заболевания как язва, пиелонефрит, цистит, простатит, эпилепсия, ЧМТ, диабет. В МЧС призвали окунаться в воду только на оборудованных официальных иорданях или купелях, перед купанием разогреть тело, сделать разминку или пробежку.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко объяснил, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение. Об этом 17 января он сообщил ТАСС.

По словам эксперта, противопоказано окунаться в прорубь людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, стенокардией, перенесенным менее года назад инфарктом или инсультом, сердечной недостаточностью или нарушением ритма сердца.

Кроме того, Карпенко рекомендовал воздержаться от купания россиянам с любыми ОРВИ, а также тем, у кого есть или были такие заболевания как язва, пиелонефрит, цистит, простатит, эпилепсия, ЧМТ, диабет.

Помимо этого, в ГУ МЧС по Рязанской области напомнили о правилах безопасности. По данным ведомства, при погружении в воду необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • окунаться только на оборудованных официальных иорданях или купелях;
  • перед купанием разогреть тело, сделать разминку или пробежку;
  • к проруби подходить в удобной и легкоснимаемой обуви;
  • не нырять в прорубь вперед головой;
  • не находиться в воде более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;
  • после окунания растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай и зайти в теплое помещение или сесть в автомобиль.

Со списком мест для Крещенских купаний в Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Кирилл Морозов.