NASA готово к первому пилотируемому облету Луны

Экипаж из четырех астронавтов совершит десятидневный облет Луны, протестирует системы корабля, включая ручное управление и возвращение на Землю, а также примет участие в медицинских исследованиях. Эти данные станут основой для высадки людей на Луну в миссии «Артемида III». Предшественница миссии — беспилотная «Артемида I» — успешно завершилась в декабре 2022 года после 26-дневного полета.

Напомним, Россия планирует отправить семь автоматических станций к Луне до 2036 года.