Россия планирует отправить семь автоматических станций к Луне до 2036 года

По словам руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого, также будут осуществлены астрофизические экспедиции. Пилотируемые полеты в РФ не предусмотрены до 2036 года. В рамках проекта «Космическая наука» разрабатываются две посадочные миссии — «Луна-27а» и «Луна-27б». Также планируется миссия «Луна-28», целью которой является сбор образцов лунного грунта и их доставка на Землю в неизменном состоянии для сохранения летучих веществ. Остальные миссии, по словам Зеленого, будут запущены в ближайшее десятилетие.

