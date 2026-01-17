Каток на стадионе ЦСК в Рязани откроется в 20-х числах января

«Мы очень стараемся сделать для вас качественный, гладкий и широкий лед», — написали в группе. Отмечается, что каждый день ведутся работы по наращиванию льда на стадионе. К конце следующей недели каток пообещали открыть. Об открытии пространства сообщат дополнительно.

Ранее в министерстве спорта региона заявили, что в Рязани зальют катки на Локомотиве и ЦСК при стабильной минусовой температуре.

Фото — ГАУ ДО РО «СШОР ЦСК».