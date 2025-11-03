В Рязани начали строить второй этаж флагманской школы с бассейном

В Рязани начали строить второй этаж флагманской школы с бассейном. Об этом 1 ноября сообщил региональный Госстройнадзор.

«На объекте возводят конструкции второго этажа и завершили устройство бетонной чаши бассейна. Несмотря на погодные условия, строительная площадка содержится в чистоте», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пилотная флагманская школа для одаренных детей появится в Мервине рядом со дворцом единоборств. Обучение там будет проходить по разным направлениям: физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному. На территории планируют разместить трехэтажную школу на 800 мест, четырехэтажный кампус, площадки для подвижных игр младшеклассников.