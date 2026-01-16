В РКН прокомментировали сообщения о частичной блокировке Telegram

Как сообщили в РКН, сейчас новые ограничения к Telegram не применяются. Напомним, «Москва 24» сообщила, что Роскомнадзор частично блокирует Telegram. В частности, сообщалось, что пользователи массово столкнулись с загрузкой видео в мессенджер. Позже в Госдуме заявили, что «за судьбу Telegram можно не беспокоиться».