В Госдуме рассказали, какая судьба ждет Telegram в России

В России не планируется полное блокирование мессенджера Telegram. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает ТАСС. «Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — отметил депутат.

Напомним, ранее в Госдуме призвали полностью заблокировать WhatsApp* в России.

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.